إصابة بوطيب تهدد لحاقه بمعسكر المغرب

يحسم تقرير طبيب الرجاء البيضاوي حجم الإصابة التي يعاني منها الظهير الأيمن عمر بوطيب، والتي فرضت عليه مغادرة مواجهة ناديه أمام بيركاما الجامبي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وإمكانية لحاقه بمعسكر الأسود المقبل، والذي سينطلق يوم السبت 31 من الشهر الحالي.



ويعد عمر بوطيب أحد العناصر المرشحة للتواجد في معسكر الأسود الأول تحت إشراف البوسني وحيد خليلوزيتش تحضيرا لوديتي بوركينافاسو والنيجر المرتقبتين مطلع الشهر المقبل.



وتواجد بوطيب في معسكر المنتخب المحلي الأسبوع المنصرم ويخشى أن يتكرر معه سيناريو الموسم المنصرم وكثرة الإصابات التي غيبته عن مباريات مهمة في إياب الدوري المغربي.