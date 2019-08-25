عودة بعثة منتخب السباحة بعد انتهاء مشاركته بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

عادت إلى القاهرة بعثة منتخب مصر للسباحة، مساء اليوم، بعد مشاركته في دورة الألعاب الأفريقية التي تقام حاليا في المغرب.

وحصل المنتخب المصري للسباحة على 43 ميدالية متنوعة بعد إنتهاء منافساتها رسميا والتي أقيمت على مدار أربعة أيام، منها 14 ذهبية و19 فضية و10 برونزيات تربعت بها مصر على الترتيب العام للدول المشاركة.

يذكر أن منافسات دورة الألعاب الأفريقية في المغرب ستنتهي يوم 31 أغسطس الجاري.

