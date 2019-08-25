الباز: نظام البشير كان "ميكس كل حاجة والعكس"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان وجه الشكر مصر والاتحاد الافريقي ودول الخليج على مساندة السودان.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن اختيار حمدوك يعبر عن رؤية صحيحة، منوها بأن الرجل تحدث عن السياسة الخارجية للسودان ورؤيته للفترة المقبلة، وأكد أن علاقات السودان مع الدول الأخرى ستكون متوزانة.

وأكد "الباز"، أن نظام البشير كان "ميكس كل حاجة والعكس"، لافتا إلى أنه يزور مصر ويدعم 30 يونيو، وبعدها يستضيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المعادي لمصر، ويزور السعودية، وبعدها يتجه لقطر.