"مفارقات القومي لحقوق الإنسان".. حكم غيابي ضد عضوة بالمجلس لاعتدائها على خادمتها

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بيان المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إلقاء القبض على إحدى أعضائه وهي المحامية منال الطيبي، لتنفيذ حكم قضائي صدر غيابيًا بحبسها شهر وكفالة 1000 جنيه بسبب التعيد بالضرب على خادمتها.

وأوضح "الباز"، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن المجلس يستنكر إلقاء القبض على إحدى أعضائه دون إخطار المجلس بذلك، منوها بأن مصادر أمنية نفت إلقاء القبض على المحامية منال الطيبي، بينما وردت تقارير إخبارية آخرى تقول إنه تم إخطار المجلس بشأن الحكم القضائي الصادر في حق المحامية منال الطيبي في حينه.

وتابع "الباز"، أن أكثر ما استوقفني ولفت انتباهي بشأن هذه الواقعة هما أمران، الأول هو كيف لعضو مجلس حقوق إنسان، أن تتورط في قضية اعتداء على خادمتها؟، والثاني هو أن عضو مجلس حقوق الإنسان هو في النهاية مواطن عادي، ويُنفذ عليه القانون مثل أي شخص.