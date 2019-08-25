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الصحة

أعراض تكشف مشكلات صحية عند الرجال

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالان
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نادرا ما يولي الرجال اهتماما بصحتهم، حيث تقوم الأمهات والأخوات والزوجات والصديقات بهذه المهمة. ولكن هناك أعراضا عليهم الانتباه لها ومراجعة المستشفى عند ظهورها.

ومن هذه الأعراض:

اضطرابات التبول
عند ظهور هذه الاضطرابات يجب قبل كل شيء التفكير بالصحة الشخصية. قد تكون هذه الأعراض متكررة أو على شكل ألم أو يلاحظ خلالها ضعف التبول. في حال ازدواجية تيار البول والشعور بعدم تفريغ المثانة بالكامل، أو في حالة السلس البولي، يجب فورا مراجعة الطبيب الأخصائي، لأن هذه الأعراض تشير إلى ورم البروستات الحميد، وتضيق مجرى البول وغير ذلك.

إفرازات في الإحليل- تشير تلك الحالة إلى مشكلة صحية، خاصة إذا كانت هذه الافرازات مرفقة بدم. في هذه الحالة يجب مراجعة المستشفى فورا للتأكد من عدم الإصابة بالسرطان بحسب روسيا اليوم.

التهابات
تظهر عادة عند الرجال في منطقة الفخذ تكوينات معينة، تشير إلى خلل في صحة الرجل. مثل ازدياد المقاسات، ظهور أورام، أو آلام في منطقة كيس الصفن.

عدم حمل الزوجة على مدى سنة- إذا لم تحمل الزوجة خلال فترة سنة وأكثر، فيجب على الزوجين مراجعة أخصائي لتحديد السبب، فقد يكون مرد ذلك إلى العقم أو دوالي الخصية، أو تحول الحبل المنوي إلى عقدة.

آلام في أسفل الظهر
هذه الأعراض تنتشر عند الجنسين. ولكن عند الرجال قد تكون إشارة لفتق، أمراض المجاري البولية، التهاب عصبي وغير ذلك.

آلام في العظام
قد يكون ألم العظام ناتج عن انتشار سرطان البروستات في العظام. لذلك يجب الانتباه إلى ذلك ومراجعة الطبيب لتشخيص السبب.
عموما يجب على الرجال وخاصة الذين أعمارهم فوق 45 سنة الانتباه إلى حالتهم الصحية وعدم تأجيل مراجعة الأطباء عند ظهور مثل هذه الأعراض وغيرها.
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