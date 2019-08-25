ريزا سبور يتغلب على سيفاس في الدوري التركي

انتزع تشايكور ريزا سبور فوزًا صعبًا من ضيفه سيفاس سبور (21)، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الدوري التركي، والتي شهدت أيضا فوز طرابزون سبور على ملطية سبور 21.



وسجل هدفي ريزا سبور، برايان ساموديو في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، وفيرناندو بولدرين في الدقيقة 59، فيما أحرز هدف سيفاس سبور، فيرناندو أندرادي.



ورفع ريزا سبور رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف فنربخشة وألانيا سبور، فيما توقف رصيد سيفاس سبور عند ثلاث نقاط في المركز الخامس، مناصفة مع دينيزلي سبور.



وفي المباراة الثانية، فاز طرابزون سبور على ملطية سبور 21.



وسجل هدفي طرابزون سبور، عبد القادر عمر وجواو بيريرا في الدقيقتين 44 و78، فيما أحرز هدف ملطية سبور، إرين توزلو في الدقيقة 89.



ورفع طرابزون سبور رصيده إلى أربع نقاط، في المركز الرابع، بينما توقف رصيد ملطية سبور عند ثلاث نقاط في المركز السابع.