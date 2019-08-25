لاعب وسط نيوكاسل: نمر بظروف صعبة

أعرب لاعب وسط نيوكاسل يونايتد شون لونجستاف، عن سعادته للفوز المهم الذي حققه فريقه على مضيفه توتنهام 1-0 مساء الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.



وتلقى نيوكاسل الذي يشرف عليه المدرب الإنجليزي ستيف بروس، الخسارة في أول مباراتين له في المسابقة، قبل أن ينتفض أمام توتنهام، ويحقق انتصارًا مهما.



وعاش نيوكاسل ظروفا صعبة، بعدما قرر المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز الرحيل عن صفوف الفريق، بعد خلافات مع الإدارة، التي بدورها دخلت في مفاوضات لبيع النادي لم تتكلل بالنجاح.



وقال لونجستاف الذي أبدى مانشستر يونايتد رغبته في ضمه هذا الصيف، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب انتهاء اللقاء: "إنه انتصار ضخم، 3 نقاط مهمة، نحن فرحون لتحقيق النتيجة، والآن حان الوقت لنضغط من أجل تحقيق المزيد".



وأضاف: "في نيوكاسل كل شيء يخرج سياقه قليلا، كانت هناك العديد من الشكاوي بشأننا كفريق، وكذلك الإدارة، لكن نتيجة اليوم أثبتت معدننا، والالتزام الذي نملكه للمضي قدمًا".



وتابع: "إنه وقت عصيب، لكن يمكنك رؤية مدرجاتنا في المباريات الخارجية دائما ممتلئة، يمكنك أن ترى عدد الناس هناك وهم جزء ضخم من النادي".