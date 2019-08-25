الباز: إلغاء العقوبات في قضايا الغارمين مشروع قانون عظيم يجب دعمه

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن وزارة العدل تستكمل بحث العقوبات البديلة، وإلغاء الحبس في قضايا الغارمين، مشيرًا إلى أنه مشروع عظيم يجب دعمه.

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن حبس الغارمين يسيء لمصر، متابعًا: "عيب أوي على بلد كبيرة زي مصر تكون ناس نايمة في بيوتها، وناس تانية محبوسة عشان عليها 10 او 15 ألف جنيه".

وواصل: "مصر فيها عوار اجتماعي ضخم جدًا، لأن معظم الغارمين والغارمات، بيكون الأب أو الأم بيجهز بنته، فيجيب نفس الجهاز اللي بتتجهزه أغنى بنت في القرية.. يا جماعة لازم ثقافتنا تتغير.. بلاش المظاهر الكدابة دي".