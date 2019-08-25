هدف متأخر ينقذ وولفرهامبتون من فخ بيرنلي في الدوري الإنجليزي

منحت ركلة جزاء للمكسيكي راؤول خيمنيز، في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، نقطة التعادل 1-1 لوولفرهامبتون مع ضيفه بيرنلي، في الدوري الإنجليزي.



تقدم بيرنلي بعد 13 دقيقة من البداية بتسديدة هائلة من مسافة 20 مترا من المتألق آشلي بارنز، الذي سجل في 3 مباريات هذا الموسم، ورفع رصيده إلى أربعة أهداف.



وكان بيرنلي قريبًا من مضاعفة النتيجة عبر ضربة رأس لبن مي ارتطمت في العارضة.



وسنحت فرصة أخرى عبر كريس وود، لكن دفاع وولفرهامبتون أنقذ الكرة من على خط المرمى.



وربما جاءت معاناة وولفرهامبتون خلال المباراة؛ بسبب مشاركته في تصفيات الدوري الأوروبي، حيث كان الفريق بعيدًا عن أدائه الحاسم والقوي، لكنه نجح في التعادل في وقت متأخر.



وارتدت تسديدة خيمنيز من القائم في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن ينجح في الحصول على ركلة جزاء؛ إثر سقوطه داخل المنطقة بعد التحام مع إريك بيترز مدافع بيرنلي.



ونفذ خيمنيز ركلة الجزاء بهدوء؛ ليحبط فريق المدرب شون دايتش، ويضمن ثالث تعادل على التوالي لوولفرهامبتون في الدوري.