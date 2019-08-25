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رياضة

مواجهة سيرينا وشارابوفا تتصدر مباريات اليوم الأول لأمريكا المفتوحة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 08:49 م
سيرينا وشارابوفا
سيرينا وشارابوفا
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لن تكون الأسماء الكبيرة غائبة عن المنافسات عندما تنطلق بطولة أمريكا المفتوحة للتنس غدا الإثنين؛ لكن الأحاديث الدائرة في نيويورك تمحورت لعدة أيام حول المواجهة المرتقبة بين سيرينا وليامز وماريا شارابوفا.

وستستهل سيرينا وشارابوفا، اللتان كانتا من أبرز الأسماء في عالم تنس السيدات على مدار سنوات، الحصة المسائية على ملعب آرثر آش في أول لقاء يجمع بينهما على الإطلاق في نيويورك في مباراة تشبه المباريات النهائية.

وقالت نعومي أوساكا المدافعة عن لقب أمريكا المفتوحة للصحفيين: "بالطبع سأشاهد تلك المباراة. أعرف أنكم ستتابعونها جميعا. أعتقد أن الجميع في نيويورك سيتابع اللقاء".

وتابع: "في كل بطولة من البطولات الأربع الكبرى، يحدث قدر من الإثارة. هل تعلمون ماذا أعني؟ مثلما سيحدث في الدور الأول".

وتمتلك سيرينا المصنفة الثامنة، والتي تسعى لمعادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بالبطولات الأربع الكبرى والبالغة 24 مرة، سجلا رائعا أمام شارابوفا، حيث فازت 19 مرة مقابل الهزيمة مرتين.

وكانت آخر مرة فازت فيها شارابوفا في المواجهات المباشرة بينهما في 2004 وتراجعت للمركز 87 في تصنيف اللاعبات المحترفات في خضم موسم 2019 الحافل بالإصابات بالنسبة لها.

وقالت اللاعبة الكندية الشابة بيانكا أندريسكو المصنفة 15، والتي تخوض أول مباراة لها بعد غد الثلاثاء: "تحديدا، ستكون هذه مباراة تستحق المتابعة".

ومن بين الأسماء الكبيرة التي ستشارك في اليوم الأول لآخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام، يأتي نوفاك ديوكوفيتش المدافع عن اللقب وروجر فيدرر الفائز باللقب 5 مرات والأسترالية آشلي بارتي المصنفة الثانية على العالم إضافة لفينوس وليامز.

ويبدو في حكم المؤكد أن تجتذب تلك المجموعة من المواهب الاهتمام، لكن التوقعات الخاصة بمبارياتهم ستتراجع مقارنة بمباراة سيرينا وشارابوفا، ولم تلعب سيرينا أمام شارابوفا منذ بطولة أستراليا المفتوحة 2016.

وكان من المقرر أن تلتقي اللاعبتان العام الماضي في بطولة فرنسا المفتوحة لكن سيرينا انسحبت بسبب الإصابة قبل مباراتهما في الدور الرابع.

وربما تكون شارابوفا، التي نالت 5 ألقاب للبطولات الأربع الكبرى، بعيدة عن أفضل مستوياتها لكنها لا تزال تمثل تحديا كبيرا بالنسبة لسيرينا التي لم تشارك في أي مباراة منذ انسحابها من نهائي بطولة تورونتو أمام أندريسكو بسبب تشنجات في الظهر.
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