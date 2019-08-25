جنة الأرض.. تقارير بريطانية: سواحل سيناء الوجهة الأكثر مثالية لقضاء عطلة صيفية ممتعة

تعتبر السواحل المصرية بشكل عام وتحديدًا شواطئ البحر الأحمر الأكثر جذبًا للسياح من جميع أنحاء العالم، لما تتميز به من طبيعة ساحرة ومياه نقية وشعاب مرجانية خلابة، إلى جانب أشعة شمس دافئة وصحية.

قال موقع «Exchange Rates» البريطانى إن السياح حول العالم، وخاصة الإنجليز، يميلون إلى اختيار الوجهات التى تمكنهم من الاستمتاع بالطقس والمناظر الجذابة، وكذلك الثقافة المختلفة المثيرة، لكن يبقى أهم العوامل لديهم هو أن تكون تكلفة رحلاتهم غير باهظة الثمن، وأن تكون أسعار تحويل العملات غير مبالغ فيها.

وحسب الموقع، يحاول البريطانيون إيجاد أفضل الوجهات السياحية لقضاء العطلة الصيفية بها، على أن تكون تكلفتها مناسبة فى ظل تراجع الجنيه الإسترلينى مقابل غالبية العملات هذا العام، بسبب المخاوف من مستقبل بريطانيا بعد «البريكست»، وكذلك يسعون إلى تحديد وجهات تكون القيمة الشرائية لعملاتهم فيها مرتفعة، بحيث لا يؤثر على إنفاقهم.

وتابع الموقع البريطانى أنه «مع اقتراب نهاية شهر أغسطس يتساءل البريطانيون: أين يتوجهون لقضاء عطلة الصيف؟ ومن ثم يتطلعون إلى أماكن يمكنهم التمتع فيها، وكذلك يضمنون فيها الحصول على جرعة كافية من فيتامين (د) عبر أشعة الشمس».

وأشار إلى أن هناك عدة وجهات يمكن للبريطانيين أن يتوجهوا إليها، ولا تزال قيمة الجنيه الإسترلينى فيها جيدة وتأتى فى مقدمتها مصر، حيث بإمكانهم أن يجدوا ضالتهم فى شرم الشيخ وسواحل سيناء، للتمتع بشمس دافئة ومفيدة تصل حرارتها إلى ٢٨ درجة مئوية.

وأضاف: «سيناء تعد جوهرة للسياحة، وتشتهر بشواطئها الطويلة ومياهها الصافية، كما تعد شرم الشيخ واحدة من أفضل الوجهات السياحية فى مصر، وتقدم أسعار صرف ملائمة للبريطانيين بشكل استثنائى، إلى جانب طقس جاف ومشمس بشكل مثير»، موضحًا أن «شرم» وجهة مثالية للذين يتطلعون إلى اكتساب لون بشرة جذاب «تان».

وتابع أنه «رغم وصول درجات الحرارة فى بعض أوقات الصيف بشرم الشيخ إلى ٤٠ درجة مئوية، إلا أن متوسط الحرارة فى شهر أكتوبر يصل إلى ٢٨ درجة تقريبًا، ويصل أيضًا إلى ٢٣ درجة مئوية، إضافة إلى أنه مع انتهاء موسم العطلات الصيفية يمكن للسائحين الاستفادة من أسعار الفنادق المخفضة، وكذلك الرحلات الأكثر هدوءًا على الشواطئ».

وأوضح الموقع أن شرم الشيخ بها أماكن مثيرة كثيرة يمكن زيارتها، خاصة أنها تضم الساحل الجنوبى لخليج العقبة ومتنزه رأس محمد، وكذلك تضم أكثر المناظر الطبيعية المدهشة فى العالم.

وتابع: «مياه الشواطئ فى شرم الشيخ صافية وكريستالية، وبها تنوع مذهل من الأسماك الغريبة التى تتدفق داخل وخارج الشعاب المرجانية الملونة، والشواطئ تعد جنة لممارسة رياضة الغوص»، منوهًا إلى أن «شرم» تحتل موقعًا متميزًا، ما يمكن السياح من تخصيص رحلتهم الصيفية داخلها فقط للتشمس والاستمتاع بالبحر، خاصة أنها توفر أجواء مريحة والعديد من وسائل الرفاهية فى المنتجعات.

وأكد أن الجنيه الإسترلينى انخفض بشكل عام مقابل نظيره المصرى خلال عام ٢٠١٩، مقارنة بأسعار الصرف السابقة، موضحًا أنه يساوى ١٨.٣٣ جنيه مصرى، ما يعنى أن إنفاق ٥٠٠ جنيه إسترلينى يساوى نحو ٩١٦٧ جنيهًا مصريًا.

وجاءت بلغاريا فى المرتبة الثانية حسب تقرير الموقع، بالنسبة لوجهات السفر التى توفر كل عوامل الرفاهية للبريطانيين، حيث تتميز بشواطئ مشمسة مثالية.

وقال الموقع إن «متوسط الأسعار فى المناطق السياحية الساخنة مناسب، حيث يستطيع السائح أن يحصل على القهوة أو البيرة المحلية أو النبيذ وكذلك المياه والوجبات، ومستلزمات أخرى مثل طارد الحشرات وغيرها بأسعار جيدة ومخفضة بنسبة ١٠٪ تقريبًا مقارنة بـ٢٠١٨ على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه الإسترلينى».

وحلت المغرب فى المرتبة الثالثة للوجهات الجذابة، خاصة للذين يبحثون عن الهدوء والرحلة الاستثنائية، وتحديدًا مدينة «مراكش» التى تعد المكان الأكثر إثارة للسياح، حيث يصل متوسط درجات الحرارة بها فى أكتوبر إلى نحو ٢٨ درجة مئوية.

وذكر الموقع أن السياح البريطانيين يفضلون أيضًا السفر إلى المكسيك لتمتعها بدرجة حرارة دافئة خاصة فى أوقات الليل، إلى جانب العديد من المميزات الجمالية الأخرى.



