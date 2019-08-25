صفات تبادلية بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان

اقترح المخضرم فابيو باراتيشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، على نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان صفقة تبادلية قبل أقل من 10 أيام على إغلاق الميركاتو الصيفي الجاري.



وأكدت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية مساء اليوم الأحد، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يحاول تحسين تشكيلته للمنافسة على جميع الألقاب في الموسم الحالي والصراع بقوة على بطولة دوري أبطال أوروبا، ولذلك يقترح فابيو باراتشي على باريس سان جيرمان صفقة تبادلية بالتعاقد مع ماركو فيراتي وأنخيل دي ماريا أو جوليان دراكسلر مقابل التخلي عن ميراليم بيانيتش وإيمري تشان.



ووفقًا للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، فإن فابيو باراتيشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، التقى مع نظيره في النادي الباريسي ليوناردو أراخو في الأيام القليلة الماضية وعرض عليه هذه الصفقة التبادلية الضخمة.



وقالت إن النادي الذي يتخذ من تورينو مقرا له "يوفنتوس"، قدم بالفعل النجم الألماني إيمري تشان الذي تعاقد معه مجانًا من ليفربول الإنجليزي مقابل ضم أنخيل دي ماريا أو جوليان دراكسلر، والبوسني ميراليم بيانيش مقابل ماركو فيراتي، ولكن لم يحصل على ردًا من باريس سان جيرمان حتى الآن بالموافقة أو الرفض.