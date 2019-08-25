فوز ثمين لنيوكاسل على توتنهام

فاجئ نادي نيوكاسل يونايتد نظيره اللندني توتنهام هوتسبير بفوز غير متوقع على الإطلاق خاصة وأن اللقاء الذي جمع بين الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي يلعب على عشب استاد توتنهام هوتسبير.



وفاز نادي نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأحد، على حساب نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-0، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، على ملعب توتنهام هوتسبير معقل الفريق اللندني.



وجاء الهدف الوحيد في المباراة لصالح نادي نيوكاسل يونايتد عن طريق اللاعب البرازيلي الشاب جويلاينتون كاسيو دي ليرا الذي يبلغ من العمر 23 عامًا، في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول.



وبهذا الفوز حصل نادي نيوكاسل يونايتد على أول 3 نقاط في مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الثامن عشر بجدول الترتيب، بينما توقف رصيد نادي توتنهام هوتسبير عند النقطة 4 في المركز السادس.