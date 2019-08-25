الأردن يكتسح المالديف في افتتاح بطولة قطر للناشئين

سجل المنتخب الأردني للناشئين فوزًا عريضًا على نظيره المالديفي بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب أكاديمية سباير، في افتتاح مشواره في بطولة قطر الرباعية.



وأحرز أهداف المنتخب الأردني عبد القادر العالم (45)، أدهم الرفاعي (50، 52)، علي العزايزة (55)، أيهم هشام (59)، صهيب القاضي (65)، إبراهيم الجدي (81)، نجم الأيوب (83)، محمد عبيدات (90).



وجاءت بداية المباراة متوازنة بين المنتخبين، مع أفضلية نسبية للأردن، وكاد العزايزة أن يفتتح التسجيل مبكرًا من تسديدة علت العارضة بقليل.



وانطلق العالم في الجهة اليمنى وأرسل عرضية نحو الرفاعي، الذي استقبلها بتسديدة استقرت بين يدي الحارس المالديفي.



ومن هجمة مضادة عكسية كاد "المالديفي" أن يحرز هدفه الأول، بعد تقدم سريع من الجهة اليمنى، لكن الكرة في النهاية مرت بعيدًا عن المرمى الأردني.



وفي الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، أرسل القاضي كرة عرضية نحو العالم الذي حولها برأسه داخل الشباك.



ومع انطلاق الشوط الثاني، زاد الضغط الهجومي للمنتخب الأردني ليسجل هدفه الثاني عن طريق الرفاعي، وعاد وأحرز اللاعب نفسه الهدف الثالث.



وتواصلت الأفضلية الأردنية، وسدد العزايزة كرة زاحفة استقرت بالمرمى، معلنًا بها الهدف الرابع.



وتمكن أيهم هشام من إحراز الهدف الخامس، بعد تصويبة من خارج منطقة الجزاء، واستغل القاضي تقدم الحارس المالديفي، ليرسل كرة عالية مسجلًا بها السادس.



وقبل نهاية المباراة عزز الجدي والأيوب وعبيدات النتيجة، بتسجيلهم الأهداف السابع والثامن والتاسع، لتنتهي المباراة بفوز نشامى الناشئين بتسعة أهداف مقابل لا شيء.



ويلتقي المنتخب الأردني، نظيره القطري في ثاني المواجهات بعد غد الثلاثاء.

