مستشارة بمجموعة السبع: السيسي لديه خبرة كبيرة في مواجهة الإرهاب (فيديو)

أكدت جورجينا ميرهم، مستشارة لدي مجموعة "G7" في قضايا الإرهاب، أن دعوة الرئيس الفرنسي للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية؛ للحديث عن مكافحة الإرهاب، تعكس الثقة في قدرات مصر، وهي مفيدة للغاية لزعماء مجموعة السبع، مشددة على أن الرئيس السيسي، لديه رؤية استراتيجية وخبرة كبيرة في مواجهة ومكافحة الإرهاب، معقبة: "المصريون لازم يبقوا فخورين بمشاركة السيسي بهذه القمة".



وأضافت "ميرهم"، خلال حوارها ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي على فضائية "ten"، اليوم، أن التكفيريين يستخدمون الديمقراطية كوسيلة للحكم، ومن بينهم الإخوان المسلمين، مستدله على ذلك بما حدث في مصر عام 2012، مؤكدة أن داعش انبثقت من جماعة الإخوان المسلمين.



وشددت "ميرهم"، على أن التكفيريين لديهم داعمون في الكونجرس الأمريكي، موضحة أن هناك مناقشات وتحقيقات حول تورط العديد من الدول في دعم الإرهاب مثل قطر وتركيا.