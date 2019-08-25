زفوله يواصل ترنحه ويتعادل مع سبارتا روتردام

واصل زفوله نتائجه المخيبة في بطولة الدوري الهولندي هذا الموسم، بعدما أخفق في تحقيق الانتصار للمباراة الرابعة على التوالي، عقب تعادله 2 2 مع ضيفه سبارتا روتردام اليوم الأحد في المرحلة الرابعة للمسابقة.



ولم تلعب الأرض مع أصحابها في باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم، حيث فاز أدو دين هاج على مضيفه فالفيك 3 صفر، وفينلو على مضيفه أوتريخت 2 1.



ورفع سبارتا روتردام رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما حصد زفوله أول نقطة في المسابقة هذا الموسم، ليتقاسم المركز الأخير مع فالفيك.



واتسمت المباراة بالإثارة منذ بدايتها، حيث تقدم سبارتا روتردام مبكرا عن طريق لاعبه راجنار أتشي في الدقيقة الثامنة، لكن زفوله تعادل سريعا من خلال إلياس بلحساني بعدها بدقيقة واحدة.



وأضاف لينارت ثاي الهدف الثاني لزفوله في الدقيقة 56، غير أن لارس فيلدويجيك أدرك هدف التعادل لروتردام في الدقيقة 81.

