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رياضة

رين ينفرد بصدارة الدوري الفرنسي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:38 م
جريدة الدستور
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واصل استاد رين عزف نغمة الانتصارات في "الليج آ"، بعدما عاد بالفوز من عقر دار مضيفه ستراسبورج، بهدفين دون رد، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثالثة لدوري الدرجة الأولى الفرنسي.

وعلى ملعب (المينو)، سجل الضيوف هدفا في كل شوط، حيث افتتح كليمون جرينيير باب التسجيل في الدقيقة 16.

وكان بإمكان ستراسبورج معادلة النتيجة، قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، لولا إهدار جوناس مارتين لركلة جزاء.

وعزز المهاجم الدولي السنغالي مباي نيانج تقدم ستاد رين، في الدقيقة 54.

وبهذا يواصل رجال المدرب الشاب جوليان ستيفان حصد الانتصارات، للمباراة الثالثة تواليا، ليرتقوا لصدارة الترتيب مؤقتا بـ9 نقاط، في انتظار نهاية جميع مباريات الجولة.

وهذا بينما استمر فشل ستراسبورج في تحقيق أي فوز، منذ بداية الموسم، بعد تعادلين وخسارة اليوم، ليكتفي بالنقطتين اللتين حصدهما في الجولتين الماضيتين، ويحتل المركز الـ15 مؤقتًا.
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