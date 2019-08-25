نشأت الديهي يكشف مفاجأة تضمنتها قمة مجموعة السبع

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القمة فوضت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للحديث مع إيران حول رفض العالم لامتلاكها للسلاح النووي، وبعد قليل أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لم تصدر القمة تفويض لأحد للحديث مع إيران، ومن يريد أن يفعل شيء يفعله بمفرده.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن ترامب يحاول إحراج ماكرون الذي يحاول بأقصى درجة ضبط النفس.



وتابع "الديهي"، أن المفاجأة الكبرى في القمة كانت وصول وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، لمكان إقامة قمة الدول السبع، وكان في استقباله وزير الخارجية الفرنسي، ثم التقى الرئيس الفرنسي، وأوضح أنه تم مناقشة الأمر برمته مع الرئيس الفرنسي، وسوف يواصلوا المباحثات بينهما.