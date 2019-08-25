بعد اختفاءه .. "الدستور" تعيد محمد إلى أحضان أسرته في البحيرة

عاد الطفل محمد أبو شنب، 14 عاما، اليوم، إلى أسرته في قرية الحلوجة بمحافظة البحيرة، بعد أن تغيب عن منزله في ظروف غامضة، عقب ذهابه إلى الدرس صباح يوم الأحد الماضي 18 أغسطس، وبحثت عنه أسرته في كل مكان.





وبعد أن نشرت "الدستور" استغاثة أسرة محمد في قسم "باب الخير" بالجريدة، وردت إليهم معلومات تفيد بتواجده في محافظة الإسكندرية.





وترحب جريدة الدستور بالتواصل مع متابعيها، حيث يمكن لمتابعينا إرسال شكواهم أو استغاثتهم عبر واتس على الرقم ٠١٠٠٤٣٣٣٦٣٧.