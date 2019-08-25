الديهي: كلمة السيسي بقمة مجموعة السبع شاملة جامعة تاريخية

وصف الإعلامي نشأت الديهي، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة الدول السبع، بالشاملة الجامعة التاريخية، معقبًا: "لأول مرة نجد أيادي تمتد للتعاون وليس لتلقي المساعدات"، موضحًا ان الرئيس السيسي أكد بشكل حاسم أنه ضد تقسيم الدولة الليبية، وتحدث عن الهجرة والإرهاب الذي يعطل خطط التنمية والتعليم والصحة في القارة الإفريقية وكل ما يهم القارة الإفريقية.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن الرئيس السيسي بمشاركته في قمة الدول السبع وضع مصر في مكانة دولية كبيرة، كما أنه حضر قمة الشراكة بين مجموعة السبع وإفريقيا، وألقى كلمة بها.