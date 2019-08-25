الديهي: لأول مرة رفع الظلم عن قارة إفريقيا خلال قمة السبع (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه تم تنسيق المواقف بين الرئيس عبد الفتاح السيسي من ناحية وبين الزعماء الأفارقة الموجودين في فرنسا لحضور قمة دول السبع من ناحية آخرى، حيث سبق واجتمع السيسي مع الزعماء الأفارقة من أجل توحيد وجهات النظر وتوحيد الآراء فيما يخص المستجدات والملفات المطروحة في قمة مجموعة الدول السبع.



وأضاف "الديهيط، خلال التغطية الخاصة لفضائية "TeN"، أن من أبرز الملفات التي تحدث عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع القادة الأفارقة هي التنمية المستدامة وخطة 2063 وكذلك منطقة التجارة الحرة الأفريقية والتي تم تدشينها منذ أسابيع قليلة ودخلت حيز التنفيذ، فضلًا عن قضايا التصحر والمناخ وقضايا الأمن والهجرة غير الشرعية وعدم المساواة بين الرجل والمرأة، وغياب الوعي الثقافي والمد غير الأفريقي داخل القارة.



وأكد أن اجتماع الرئيس السيسي بزعماء أفارقة المشاركين في القمة جاءت من أجل توحيد الرؤى والآراء قبل الجلوس مع زعماء العالم في مجموعة السبع، موضحًا أنه سيكون هناك لأول مرة اتفاق واضح أن العلاقات بين القارة الأفريقية ودول السبع لن تكون علاقة تابع ومتبوع أو علاقة دول تقدم منح وأخرى تستقبلها، بل سيكون علاقة هناك اتفاق جديد وشراكة استراتيجية بين الدول.



وأوضح أنه سيتم تصويب أخطاء تاريخية ورفع الظلم عن القارة الأفريقية خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا.