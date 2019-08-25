الديهي: التواجد المصري غير مسبوق في قمة مجموعة السبع (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن التواجد المصري غير مسبوق لدولة ليست عضوًا في قمة الدول السبع الكبرى، حيث ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة أمام قمة الدول السبع المنعقدة في مدينة "بياريتز" بفرنسا.



وأضاف خلال تغطية خاصة لفضائية "TeN"، لأعمال قمة مجموعة السبع الكبرى في فرنسا، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، حيث ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا الإرهاب والهجرة والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة القضية الليبية، وقضايا شرق المتوسط والغاز والإرهاب.



وتابع، أن الرئيس السيسي سيعقد عددًا من اللقاءات على هامش هذه القمة، كما سيجرى تخصيص بعض اللقاءات مع رجال الأعمال والمستثمرين.