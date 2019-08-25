إصابة سيدة فى انفجار كابينة إنترنت بالجيزة

وقع انفجار بكابينة خاصة بكابلات الإنترنت، بشارع المدبح التابع لدائرة قسم شرطة الجيزة عصر اليوم الأحد، وذكر مصدر أمني أن التحريات الأولية تشير إلى أن ماس كهربائي وراء الحادث.



وأسفر الحادث عن إصابة ربة منزل بساقها، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانتقل اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة إلى مكان الحادث، وعدد من القيادات الأمنية لإجراء المعاينة، وتم انتداب خبراء الأدلة الجنائية لبيان سبب الانفجار.



وأضاف المصدر أن الحالة الصحية للسيدة المصابة مستقرة، وجاري تقديم العلاج اللازم لها، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.