المنتخب التونسي للترياثلون يحرز ذهبية التتابع المختلط بالألعاب الإفريقية

أحرز المنتخب التونسي للترياثلون الميدالية الذهبية بمسابقة التتابع المختلط، التي جرت اليوم الأحد، بضفة وادي أبي رقراق، في إطار منافسات النسخة 12 من دورة الألعاب الإفريقية التي تستضيفها المغرب حاليا.



وحل الفريق التونسي في المركز الأول، بعدما قطع مسافات 750م سباحة و20 كلم على الدراجة و50 كلم جريا في زمن قدره ساعة و16 دقيقة و30 ثانية.



وعادت الميدالية الفضية في هذه المسابقة للمنتخب الجزائري بعد تحقيقه توقيت ساعة و17 دقيقة و49 ثانية، يليه في المركز الثالث منتخب مصر (برونزية) بتوقيت ساعة و17 دقيقة و57 ثانية.



أما المركز الرابع فكان من نصيب المنتخب المغربي بزمن قدره ساعة و18 دقيقة و4 ثوان.



وشاركت في المسابقة منتخبات تونس والمغرب وكينيا ومصر والجزائر وزيمبابوي والسنغال وجزر موريس.

