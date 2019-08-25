نجم بورنموث: افتقدنا الحسم ضد مانشستر سيتي

أبدى لاعب بورنموث، هاري ويلسون، سعادته بالتسجيل في شباك مانشستر سيتي، خلال الهزيمة (3-1) اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال ويلسون المعار من ليفربول، في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أعتقد أننا خائبون بعض الشيء، خلقنا فرصا جيدا حقا، لكننا لم نكن حاسمين بالطريقة التي أردناها".



وتابع: "أمام فريق مثل مانشستر سيتي، يجب أن تستغل الفرص السانحة، ولم نفعل ذلك اليوم".



وسجل ويلسون هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة، وقال عن ذلك: "هذا ما تعمل عليه في التمارين، سررت لرؤية الكرة تطير نحو الشباك".



وأضاف: "شعرت بالسعادة لتسجيل أول أهدافي في المسابقة (أمام أستون فيلا)، وهو ما شعرت به أيضا اليوم.. الكل يريد اللعب على هذا المستوى العالي، أحاول فقط استغلال الأمور التي في صالحي لأحقق النجاح".