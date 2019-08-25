الإمارات: السعودية هي من تقرر استمرارنا في" التحالف" من عدمه (فيديو)

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، "أنور قرقاش"، إن السعودية هي من تقرر استمرار دور أبوظبي ضمن قوات التحالف العربي من عدمه.

جاء ذلك في تغريدات للوزير الإماراتي على حسابه في "تويتر"، فجر الأحد، تعليقا على مطالبات يمنية شعبية وشبه رسمية بإلغاء دور أبوظبي في اليمن على خلفية دعمها لقوات الانتقالي الجنوبي الانفصالية.

وأضاف "قرقاش" "من واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه".

وتابع "ارتباطنا بالرياض وجودي وأكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي".‏

وأشار الوزير الإماراتي إلى أن "التحالف السعودي الإماراتي ضرورة إستراتيجية في ظل التحديات المحيطة".

وقال إن "مشاركة الامارات في عاصفة الحزم وضمن التحالف العربي جاءت استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين".

وأضاف "استمرارنا في اليمن ضمن التحالف الذي تقوده السعودية الشقيقة مرتبط بهذه الدعوة".

والأسبوع الماضي طالب أعضاء في مجلس النواب اليمني، الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالاستغناء عن مشاركة الإمارات في الحرب الدائرة في اليمن.

وذكرت قناة "مداد نيوز" السعودية، أن مغردين سعوديون استنكروا صمت الحكومة اليمنية على مثل تلك التصريحات، وتساءلت "هل تستمر الحكومة اليمنية في صمتها على تلك الأصوات؟".