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سياسي

"رياضة النواب" تشيد بإنجازات بعثة مصر بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

الأحد 25/أغسطس/2019 - 07:12 م
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف
محمد الشريف
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قال المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرياضة المصرية تعيش أزهى عصورها التاريخية وذلك من خلال الطفرة التي تعيشها المنظومة النابعة من دعم القيادة السياسية وحرصها على توفير كل المتطلبات اللازمة للعمل والإنجاز.

وأكد "رشاد" فى تصريحات له اليوم الأحد، أن تفوق أبطال البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًا فى المغرب وتصدرهم جدول ميداليات البطولة برصيد 75 ميدالية حتى الآن، إنجاز جديد يضاف لسلسلة إنجازاتنا الرياضية المتتالية على المستويين الإقليمي والدولي، وتأكيد على عودة عنجهية الرياضة المصرية.

وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة أن جهود هؤلاء الأبطال وبراعتهم وسيطرتهم الكاملة على منصات التتويج رسالة تدفعنا بكل قوة جميعا لتذليل كل العقبات وتوفير كل متطلبات أبطالنا بجميع الألعاب، وذلك كون الرياضة تمثل قضية أمن قومي للبلاد وركيزة أساسية في صناعة النشء السليم وآلية مهمة في محاربة التطرف.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى ضرورة تعزيز الاهتمام بالألعاب الفردية وتوسيع القاعدة الرياضية بحيث يتساوى فيها الاهتمام بجميع الألعاب، بجانب تنمية موارد جميع الاتحادات، خصوصا وأن مصر تمتلك العديد من الأبطال المتميزين والبارعين الذين أسهموا في رفع اسم مصر عاليا بالمحافل الدولية، لافتا إلى أن ذلك سيكون على رأس أجندة أعمال اللجنة بدور الانعقاد الخامس.

وشدد رشاد على ضرورة عودة "الكشافين" بجميع القرى والنجوع بجميع المحافظات لاكتشاف المواهب البارعة بجميع الألعاب لأنهم يمثلون قوة ناعمة مدفونة يجب استغلالها، بالإضافة لعودة أندية الطلائع ومراكز الشباب للقيام بدورها التثقيفي والريادي في إعداد النشء وتطوير ملكاته.

ويذكر أن بعثة مصر تتصدر جدول ميداليات بطولة الألعاب الإفريقية برصيد 75 ميدالية فى الدورة، بينها 25 ميدالية ذهبية، و31 ميدالية فضية، و19 ميدالية برونزية، حتى الآن والتي من المقرر أن تستمر حتى 31 أغسطس.
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