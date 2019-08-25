خالد الجندي: "مشاكلنا سببها عدم الخشوع في الصلاة" (فيديو)

حذّر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من عدم الخشوع في الصلاة، قائلًا إن الخشوع في الصلاة، يصلح حياة الإنسان ويصلح دنياه.



وأضاف "الجندي"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "أصلح صلاتك تنصلح حياتك، أنت لا تقدر على الهموم وبذل الجهد والسعى، يبقى لازم تستعين بالصبر والصلاة، كل مشاكلنا اللى عايشينها بسبب عدم الخشوع في الصلاة".