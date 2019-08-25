جورماهيا في انتظار اتحاد الجزائر بدور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا

تأهل فريق جورماهيا الكيني لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما اكتسح ضيفه إيجيل نوار ماكمبا البوروندي 5-1 اليوم الأحد.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة البوروندية بوجمبورا قد انتهت بالتعادل السلبي.



وينتظر جورماهيا المتأهل من اتحاد العاصمة الجزائري وسونيديب بطل النيجر، لمواجهته في دور الـ32 من المسابقة القارية.



وكانت مباراة ذهاب الدور التمهيدي التي أقيمت في النيجر، قد انتهت بفوز اتحاد العاصمة 2-1.



في المقابل، ودع فريق سيمبا التنزاني المسابقة مبكرا، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 مع ضيفه يونياو دو سونجو الموزمبيقي.



واقتنص دو سونجو ورقة الترشح للدور القادم، مستفيدا من تفوقه بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها حال تساوي الفريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، وفقا للائحة البطولة.



يذكر أن مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين قبل أسبوعين في موزمبيق، قد انتهت بالتعادل بدون أهداف.

