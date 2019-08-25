3 قتلى في تحطم طائرة بسويسرا

لقي ثلاثة أشخاص بينهم رضيع، مصرعهم اليوم الأحد، بعد تحطم طائرة سياحية صغيرة في جبال الألب السويسرية، وفق ما نقلته الشرطة المحلية.



وتفيد الأنباء بأن طائرة من طراز "بايبر" أقلعت صباح اليوم الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، من مطار بمقاطعة "فو" باتجاه إيطاليا، لكنها تحطمت بعد ساعة ونصف من إقلاعها في منطقة قريبة من ممر "سامبلون" الجبلي على ارتفاع ألفي كيلومتر.



واشتعلت النيران في الطائرة مباشرة بعد سقوطها، ما أسفر عن مقتل من كان على متنها.



وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا لتحديد أسباب الحادث المأساوي.