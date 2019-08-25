"برلماني": قانون التأمينات الاجتماعية بداية حقيقية للإصلاح

قال النائب جمال عقبي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سيكون بداية حقيقية لإصلاح نظام التأمينات، وسيعيد أموال المعاشات لأول مرة منذ سنوات طويلة، بعد أن وضعت الحكومة جدولة واضحة بالقانون لسدادها خلال 50 عاما بمعدل 160.5% سنويا بفائدة 5.7% مركبة.



وأضاف عقبي، في تصريح له، أن أصحاب المعاشات سيشعرون بالمستقبل القريب بنتائج وثمار هذا القانون، خصوصا انه وضع نظام جديد بأن يكون الحد الأدنى للمعاش يناسب مستوى المعيشة بربطه بالتضخم، علاوة علي وضع آلية قانونية لضمان زيادته سنويا بعد أن كان هذا الأمر يتم بشكل تقديري من الدولة.



ولفت عقبي، إلى أن التحدي الحقيقي للتأمينات في المستقبل هو استثمارها وضمان استدامتها المالية على المدى الطويل، لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات، من خلال الاستفادة بشكل جيد من أموالهم، مشيرا إلى أن الأموال سيتم استثمار 75% بأذون الخزانة العامة كاستثمار آمن، بينما سيتم استغلال باقي الأموال في أنشطة أخرى.