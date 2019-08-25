أفكار جديدة لديكور فناء المنزل

يمكن أن يكون فناء منزلك الخلفي مكانًا لإظهار بعض الإبداع وتزيينه بفكرة فريدة من نوعها.

يمكنك إنشاء بقعة استرخاء مع أرجوحة، أو تحويل الفناء إلى رقعة شطرنج ضخمة. وهناك طرق لا حصر لها يمكنك من خلالها ترقية الفناء الخلفي وتحسينه. وفيما يلي بعضًا منها، بحسب موقع أميزنغ إنتيرير ديزاين:

1- تزيين الفناء الخلفي للمنزل بلوحة من الفسيفساء الملون على شكل زهرة ضخمة.

2- تثبيت لوح للكتابة على السور الخلفي للمنزل يمنح الأطفال خيارًا إضافيًا للتسلية.

3- طلاء مجموعة من عبوات المعلبات بألوان زاهية واستخدامها لزراعة النباتات والأزهار.

4- تحويل الفناء الخلفي للمنزل إلى ساحة ترفيهية مع شاشة سينما ضخمة.

5- تركيب أرجوحة مريحة في الفناء الخلفي في المنزل لمزيد من أجواء الراحة والترفيه.

6- تصميم كوخ صغير للعب الأطفال مع بعض الألعاب الترفيهية.

7- ولعشاق الشطرنج، يمكن تحويل أرضية الفناء الخلفي للمنزل إلى رقعة شطرنج ضخمة.

8- تصميم شلال مع نهر صغير يمر عبر الفناء الخلفي للمنزل ضمن أجواء ساحرة.

9- بناء قن عصري للدجاج في الفناء الخلفي للمنزل ينقلك إلى أجواء الريف.

10- بناء مظلة بسيطة توضع دراجات الأطفال والكبار أسفلها.