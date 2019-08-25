هبة هجرس تستعرض التجربة المصرية في دمج المرأة ذات الإعاقة

استعرضت الخبيرة الدولية النائبة الدكتورة هبة هجرس عضو المجلسين القومى للمرأة والقومي للإعاقة، مقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة بقومي المرأة، تجربة مصر فى دمج المرأة ذات الإعاقة بداية من تمثيل المرأة ذات الإعاقة تمثيل عادل داخل الهيكل التنظيمي للمجلس القومى للمرأة فى مجلس إدارته وفى لجان عمله وفى مجالس إدارات فروعه بالمحافظات لأول مرة فى تاريخه، ثم وعلى صعيد العمل الميدانى تبنى والدفاع عن قضايا المرأة ذات الاعاقة على كافة الاصعدة ومنها تخفيض ساعات العمل للأم والمرأة والفتاة ذات الإعاقة ساعة واحدة وتقليل الضرائب عن المؤسسات الاقتصادية التى توظف نساء وفتيات ذات إعاقة، والدعم وبقوة لدخول المرأة ذات الإعاقة الحياة السياسية كناخبة تمارس حقها في الانتخاب وكمرشحة تسعى من وراء ترشيحها لخدمة قضاياها.



جاء ذلك خلال لقاء هجرس بـ ثمينة ألفي زوجة الرئيس الباكستانى وسيدة باكستان الأولى على هامش اجتماع عالمى رفيع المستوى دعت له ونظمته منظمة الصحة العالمية بمقرها الدائم بالعاصمة السويسرية جنيف وناقش التخطيط لوضع تقرير عالمى عن التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.



وأوضحت "هجرس"، خلال اللقاء أن دستور مصر 2014 أقر في أكثر من مادة وبشكل واضح حقوق أصيلة للأشخاص ذوي الإعاقة لأول مرة فى تاريخ كتابة الدساتير في مصر، كما أن مصر أصدرت قانون يضمن حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على هذه الحقوق وهو قانون رقم 10 لسنة 2018 وأن هناك إرادة سياسية قوية تدعم حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم.



وأشارت إلى أن المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات يقومان الآن بترجمة قانون رقم 10 لسنة 2018 تمهيدا لإهدائه للعديد من دول العالم للاسترشاد به فى وضع التشريعات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وأن المجلس يسعده ان يهدي نسخة من القانون بعد الانتهاء من ترجمته الى شخص سيدة باكستان الأولى.



وثمنت هجرس دعوة باكستان لمنظمة الصحة العالمية لعقد اجتماعها رفيع المستوى حول التكنولوجيا المساعدة لما لهذا الموضوع من اهمية بالغة لكل الأشخاص ذوى الإعاقة فى العالم مشيدة بتقديم باكستان التكنولوجيا المساعدة لمواطنيها من الأشخاص ذوى الإعاقة بالمجان تمام.



من جانبها أشادت سيدة باكستان الأولى بتجربة مصر فى مجال حقوق الاشخاص ذوى الاعاقة وما تم إصداره من تشريعات تكفل هذه الحقوق وما يقوم به المجلس القومى للمرأة لخدمة قضايا المرأة المصرية بشكل عام والمرأة ذات الإعاقة بشكل خاص، مؤكدة أنها تنتظر بشغف هدية مصر نص قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.