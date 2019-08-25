خبير اقتصادي: البنية التحتية عامل رئيسي في زيادة حجم الاستثمارات

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة نجحت في إنشاء بنية تحتية وتهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لدفع عجلة الإنتاج.



وأضاف أبو زيد، خلال حديثه في برنامج "دائرة الحدث" على قناة "الحدث اليوم" مع الإعلامي حسين سالم، أن الاقتصاد الوطني قائم على عنصرين رئيسين هما الزراعة والصناعة، وأن الدولة من خلال تدشين المشروعات الزراعية القومية نجحت في زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير السلع والمنتجات بأسعار منخفضة للسوق المحلي وتصدير الفائض للخارج.



وأشار إلى أن الدول أطلقت استراتيجية قومية لزيادة الصادرات والوصول بها إلى 55 مليار دولار، مضيفًا أن التوسع في إنشاء الصوب الزراعية هدفه زيادة معدلات الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي فضلًا عن ترشيد استهلاك مياه الري وتحقيق منتج زراعي ذات جودة كمًا وكيفًا.