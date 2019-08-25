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توك شو

"مباشر قطر": المعارضة تطالب أردوغان بتحسين العلاقة مع مصر السعودية (فيديو)

الأحد 25/أغسطس/2019 - 06:09 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، إنه على الرغم من السياسات العدائية التي ينتهجها الرئيس التركي رجب أردوغان ضد المملكة العربية السعودية ومصر، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في المطالبات الإعلامية التي تنادى بضرورة عدم التصادم مع القاهرة والرياض، وأن يتخلى أردوغان عن مشروع دعم الإخوان.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن هذه الأصوات، التي خرجت فى تركيا لتطالب أردوغان بإعادة تقييم مواقفه التي يتخذها تجاه مصر والسعودية، أكدت أن نقاط الاختلاف والمبررات التي يسوقها أردوغان لخلافه مع الإدارتين المصرية والسعودية واهية، ولا يمكن الأخذ بها، لا سيما وأنه يتغاضى عن كثير من الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة القطرية.

وأشار التقرير إلى أنه في صدارة الدعاوى التي خرجت من داخل الأوساط التركية ما قاله صباح الدين أونيكبار، الصحفي التركى البارز، حيث أكد أن مصر والسعودية هما أكبر بلاد الشرق الأوسط والعالم العربي من الناحية الاقتصادية وعدد السكان، وهو الأمر الذي يحتم على تركيا التعاون معهما وليس الخلاف.

ولفت التقرير إلى أن "أونيكبار" اعتبر أن السياسة التي ينتهجها النظام التركي ضد مصر والسعودية، في حين أنه يقيم علاقات وطيدة مع قطر، تناقضًا صارخًا، خاصة أن النظام القطري متورط في كثير من الجرائم والانتهاكات.
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