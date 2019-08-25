تجديد حبس المتهم بالانضمام لجماعة محظورة في التجمع الخامس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهم "س.م. ح" عاطل، عثر بحوزته على كتب ومنشورات، تابعة لجماعة إرهابية، تهدد أمن الدولة.



كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع الخامس، تفيد بأن المتهم ينضم لجماعة محظورة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة التجمع الخامس من القبض على المتهم، وعُثِرَ بحوزته على كتب خاصة بالجماعة المحظورة، ومنشورات خاصة بهم تهدد أمن الدولة، ولاب توب به متعلقات ورسائل خاصة بهم.



وبسؤال المتهم أنكر التهم المنسوبة إليه وحيازته لتلك المضبوطات، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.