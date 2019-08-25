مؤيدو "ليبرا" يفكرون بالابتعاد عن المشروع

تواجه عملة فيسبوك الرقمية المسماة «ليبرا» مزيدًا من المشاكل، إذ أثار التدقيق القانوني المكثف في العملة الرقمية قلق ومخاوف بعض المؤيدين والمستثمرين الأوائل للمشروع والذين يفكرون جديًا في الابتعاد عن المشروع برمته، وفقًا لما أفادت به صحيفة «فاينانشيال تايمز».



وقالت الصحيفة إن بعض المستثمرين الأصليين في مشروع العملة الرقمية على فيسبوك يفكرون في المغادرة، موضحين قلقهم من أن الاهتمام التنظيمي الإضافي سيضغط على مشاريعهم التجارية الأخرى.