أجويرو: سعيد بوصولي للهدف 400 في مسيرتي

عبر النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو عن سعادته بقيادة فريقه مانشستر سيتي للفوز على مضيفه بورنموث 3-1 مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل أجويرو هدفين في اللقاء، رافعًا رصيده في المسابقة إلى 4 أهداف، ومساهمًا في صعود مانشستر سيتي للمركز الثاني على سلم ترتيب الدوري بفارق نقطتين فقط وراء ليفربول صاحب العلامة الكاملة.



وقال أجويرو في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عقب انتهاء المباراة: "كان الأمر صعبًا، لكننا ندرك أهمية الفوز، أنا سعيد لأن هذا الملعب يبدو صعبًا، والآن نحن سعداء".



ووصل أجويرو إلى حاجز 400 هدف في مسيرته الاحترافية، وهو ما علق عليه بقوله: "كل الأهداف مهمة، لا يوجد لدي هدف مفضل، 400 هدف، لم أعرف روعة ذلك، الأهداف دائمًا مهمة، تحتاجها لتحقيق الفوز".