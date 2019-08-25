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تكنولوجيا

إنستجرام تزيد عرض إعلانات المستخدمين لتعزيز الإيرادات

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:56 م
إنستجرام
إنستجرام
وكالات
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طلبت شركة «فيسبوك» من خدمة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو المملوكة لها «إنستجرام» مضاعفة عدد الإعلانات تقريبًا المعروضة للمستخدمين لتعزيز الإيرادات، وفق ما ذكره تقرير على موقع «The Information».

وبحسب التقرير، بدأت «إنستجرام» في إجراء الاختبارات التي سيشاهد من خلالها بعض المستخدمين إعلانات متتالية ضمن ميزة القصص (Stories).

وقال متحدث باسم «فيسبوك»: إن الاختبار يهدف إلى تزويد المستخدمين بتجربة أكثر سلاسة، ويبدو أن «فيسبوك» قد طلبت من إنستغرام زيادة عدد الإعلانات على المنصة بشكل ملحوظ في نهاية العام الماضي.

ومن أكثر المواقف المثيرة للجدل لفيسبوك هي إضافة إعلانات إلى إنستجرام في عام 2015، وحققت المنصة 9 مليارات دولار من إيرادات الإعلانات في عام 2018.

وتوضح العديد من التقارير أن ممارسات عرض المزيد من الإعلانات جارية بالفعل، حيث تشهد المنصة ارتفاعًا حديثًا وكبيرًا في كمية الإعلانات المعروضة.

وقال متحدث باسم فيسبوك في وقت سابق من هذا الشهر: نحن نحسن دائمًا تجربة الإعلانات، وتتغير مسألة عرض الإعلانات استنادًا إلى كيفية استخدام الناس لإنستجرام، ونحن نراقب عن كثب مشاعر الناس بشأن الإعلانات والنشاط التجاري كله.
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