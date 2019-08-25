إخلاء سبيل 4 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية بتدابير احترازية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، إخلاء سبيل 4 متهمين، بتدابير احترازية علي ذمة التحقيقات، التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.



المتهمون الصادر قرار إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، (عمر رزق، وأحمد عبد الفتاح، وشيماء خليل، ورمضان نادي)، وجهت لهم نيابة أمن الدولة ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية؛ بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون؛ بهدف الإخلال بالنظام العام.