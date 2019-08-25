سانشيز يقترب من الرحيل عن اليونايتد

اقترب النجم التشيلى أليكسيس سانشيز لاعب نادى مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية، إلى نادى إنتر ميلان الإيطالي، على سبيل الإعارة.

ذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن مانشستر يونايتد وضع شرطًا أخيرًا من أجل الموافقة على رحيل سانشيز إلى إنتر ميلان، وهو وضع قيمة 20 مليون إسترليني، كخيار شراء فى عقد اللاعب من جانب النادى الإيطالي.

أضافت الصحيفة إلى أن موافقة النيراتزورى على شرط اليونايتد، سيكون عاملًا حاسمًا فى نهاية المفاوضات بين الناديين على صفقة النجم التشيلى، الذى أصبح خارج حسابات المدرب النرويجى أولى جونار سولشاير.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنطونيو كونتى مدرب إنتر ميلان حريص على ضم النجم التشيلى، قبل نهاية الميركاتو الصيفى، من أجل تكوين ثنائى هجومى مع زميله السابق فى اليونايتد روميلو لوكاكو.

وكان سانشيز قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد فى يناير عام 2018، من نادى أرسنال، ولكنه فشل فى تقديم المستوى المنتظر منه، إذ خاض 45 مباراة وسجل 5 أهداف.