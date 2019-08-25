سترلينج يحقق رقمًا قياسيًا في مرمي بورنموث

حقق رحيم سترلينج، جناح نادي مانشستر سيتي، رقمًا قياسيًا خلال مواجهة فريقه أمام بورنموث على ملعب "فينتالتي" بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل سترلينج هدف مانشستر سيتي الثاني على بورنموث في الدقيقة 43 من زمن المباراة.



وبات بورنموث أكثر فريق يسجل فيه أهدافًا بتاريخ البريمييرليج، برصيد 9 أهداف، يليه وست هام الذي أحرز فيه النجم الإنجليزي 8 أهداف.



وأصبح سترلينج أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في مرمى بورنموث بتاريخ البريمييرليج برصيد 9 أهداف، متخطيًا روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق وإنتر ميلان الإيطالي الحالي صاحب الـ8 أهداف.



وتصدر نجم السيتي ترتيب هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 5 أهداف متساويًا مع الفنلدني تيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي.



ويرتبط سترلينج بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف عام 2023، وهو الذي انضم للفريق قادمًا من ليفربول في صيف عام 2015.



وحقق سترلينج البالغ من العمر 24 عامًا مع سيتي مختلف الألقاب المحلية.