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رياضة

راؤول يستبعد تدريب ريال مدريد

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:51 م
جريدة الدستور
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استبعد راؤول جونزاليس، أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني، تولي تدريب الفريق الأول لـ"الملكي" في وقت قريب، معربًا عن سعادته الشديدة بعدما قاد "الأحد" أول مباراة رسمية له على رأس الإدارة الفنية للفريق الرديف بالنادي.

وتعادل رديف ريال مدريد مع لاس روساس بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على أرض الأخير ضمن دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

وعقب انتهاء المباراة، قال راؤول: "سعيد للغاية.. وممتن جدًا لهذه الفرصة التي منحني إياها النادي لتدريب الفريق الرديف.. لديّ  فريق جيد وجهاز فني جيد".

وأوضح قائد ريال مدريد الأسبق: "في البداية كنت متوترًا أكثر من الطبيعي، لكن بعد ذلك تحسن الوضع مع سير المباراة".

وأكد راؤول أن "البداية دائمًا ما تكون معقدة، لا سيما حين تكون المباراة خارج الديار.. هذه هي الخطوة الأولى، وأعتقد أننا وضعنا اليوم القواعد لموسم جيد".

وردا على سؤاله حول إمكانية توليه تدريب الفريق الأول، استبعد تمامًا حدوث ذلك في الوقت القريب، موضحًا "أنا في مرحلة التعلم. أشعر براحة شديدة مع فريق الرديف، وسنرى مع الوقت، لكنني لا أفكر حاليًا سوى في وجودي هنا، وفي الاستمتاع بهذه المرحلة، والتعلم من اللاعبين ومن المنافسة".
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