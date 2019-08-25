الأحد 25 أغسطس 2019 الموافق 24 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

تكنولوجيا

تطبيق إلكتروني لاستخلاص المعلومات المهمة من الأبحاث العلمية

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:51 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
كثيرًا ما تحتوي الأبحاث والمقالات العلمية والأكاديمية على سرد لاكتشافات ونظريات علمية مختلفة تتعلق بشتى مجالات العلوم، ولكن معظم هذه الوثائق يُكتَبْ  بلغة علمية متخصصة يصعب على غير المتخصصين فهمها أو استيعابها.

وابتكر فريق من الباحثين بجامعة تكساس الأمريكية تطبيقًا إلكترونيًا يمكنه استخلاص المعلومات المهمة من الدراسات البحثية من أجل تقديم تعريفات واضحة للمصطلحات العلمية تتيح للقارئ غير المتخصص فهم المادة العلمية دون الحاجة للاستعانة بطرف متخصص.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا، عن الباحث وي جيا تشو، رئيس فريق الدراسة من جامعة تكساس، قوله: "يهدف المشروع إلى تحسين القدرة على قراءة المقالات التي تنشر في الدوريات العلمية"، مؤكدا أن هذا التطبيق الإلكتروني هو نتاج مجهود مشترك قام به باحثون في مجال الكمبيوتر والطبيعة الحيوية والصحافة، بغرض تطوير خدمة إلكترونية يمكنها رصد المواد العلمية وتطويعها في صورة تصلح للنشر في وسائل الاعلام".

وطور تشو وزملاؤه منظومة إلكترونية موسعة يمكنها استخلاص البيانات من الوثائق العلمية، ثم قاموا بدمج هذه المنظومة في خدمة على الإنترنت تحمل اسم "دايف"، بغرض تحويل الأبحاث العلمية إلى مواد تصلح للنشر في المواقع الصحفية والإخبارية.

وذكر تشو أنه يتم الاحتفاظ بنتائج تحليل النصوص العلمية بواسطة المنظومة، وذلك في قاعدة بيانات مركزية، بحيث يمكن الرجوع إليها للاطلاع على نتائج الأبحاث العلمية المختلفة".

وأوضح أن أي كاتب "يمكن زيارة موقع دايف لمراجعة نتائج الأبحاث العلمية المختلفة وتقييم مدى احتياجه للمعلومات التي سيتم إدراجها في نهاية كل مقال علمي".

وأكد تشو أيضًا أن المنظومة التي طورها فريق البحث تعتمد على أكثر من طريقة بحثية، ما يتيح لها استخلاص مزيد من المعلومات مقارنة بالتقنيات المماثلة المعمول بها في هذا المجال، مشيرًا إلى أن "الإسهام الرئيسي لهذا المشروع هو بناء قواعد بيانات يمكن أن يستفيد منها الباحثون في المجالات العلمية المختلفة في إعداد دراسات بحثية خاصة بهم".
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

غدًا.. التحقيق مع رئيس قناة النهار بسبب تامر أمين

منذ حوالي 5 ساعات

ليفربول يوافق على بيع "صلاح" مقابل 250 مليون يورو

منذ حوالي 22 ساعة

ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

منذ حوالي 7 ساعات

استقبال رسمي وشعبي لجثمان شهيد سيناء ابن قنا

ads

الصور

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

image description

نجل شقيق شيخ الأزهر ينقذ حياة شاب قبطي حاول الانتحار في الأقصر

الأكثر قراءة

ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

دوراتي: لم أطلب مليوني يورو من الأهلي.. وهذه تفاصيل مكالمة مدير التسويق

غدًا.. التحقيق مع رئيس قناة النهار بسبب تامر أمين

وصلة ردح من سما المصري لـ "ريهام سعيد": "نسيتي ريحة عرقك" (فيديو)

أيام زمان

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

أمينة رزق.. "عذراء الفن" تزوجت لمدة 11 يومًا ويوسف وهبي وراء رفضها الارتباط

لماذ كان يعشق عبد الوارث عسر الفنان يحيى شاهين؟

الصحة

باحثون: «أوميجا 3» لا تفيد مع السكري

من آخر سيجارة حتى 20 سنة.. ماذا يحدث للجسم بعد الإقلاع عن التدخين؟

تطوير جهاز جديد لإصلاح صمامات القلب التالفة

دراسة: حبوب زيت السمك لن تحميك من مرض السكر

الرئيس نيوز

نافيا القبض عليها.. مصدر أمني: منال الطيبي عليها حكم غيابي بسبب ضربها لخادمتها

نصر الله: سقوط طائرتيّن إسرائيليتيّن في بيروت "خطير جدا"

"النكتة السياسية" على هامش العداء التاريخي بين الهند وباكستان

فى أول عطاء بعد خفض الفائدة .. تراجع العائد على أذون الخزانة 1%

منوعات

ما علاقة لحم البقر والصويا بحرائق الأمازون؟

عنكبوت سام يسكن في أذن سيدة أمريكية

نائب رئيس كوليسما يقدم بيانات مضللة للحصول على راتب تقاعدي

ابتكار لقاح مضاد لتسوس الأسنان

كشكول

ثانوية عامة/دور ثان.. "سويلم": لم نتلق شكاوى من امتحانى اليوم

ختام دورة تدريب معلمى أسيوط الأزهرية على القاء المراجعات الخارجية

الأزهر يوافق على انضمام طلابه للاتحاد المصرى للرياضة المدرسية

تكريم ٣٣طالب بطب سوهاج لاجتيازهم ورشة عمل الإسعافات الأولية

إسلام سياسي

إعلامي إخواني يحرض سجناء الجماعة على تجاهل قادة التنظيم

"عاصم عبدالماجد" يطالب قادة الإخوان بالاستقالة وإطلاق مبادرة

زوبع يدعو إخوانه الإرهابيين للتخلص من ضباط سجن برج العرب

متحدث الإرهابية السابق جمال نصار يعترف: أموال الجماعة تصُب في مصلحة قادتها


زيت وسكر

8 خطوات لاستخراج بطاقة تموينية جديدة

طبيب يُحذر من ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة في هذه الحالة

وزير الإسكان: طرح وحدات “سكن مصر” في 5 مدن جديدة

غدًا.. “القوى العاملة” تسلم 20 عقد عمل لذوي الاحتياجات بالإسماعيلية

مقالات الرأي
ماجد حبته
قمة مجموعة السبع
د. منى حلمى
الديانات الموروثة ليست سببًا للشعور بالتفوق والأفضلية
ماجد حبته
خواجات تونس وإخوانها
بسنت حسن
الإفراج عن العقل
المزيد
ads

الثقافة

أعلام وأقلام أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أمسيات شعرية واكتشاف المواهب بثقافة الدقهلية

مكتبة البحر الأعظم منارة ثقافية جديدة بالجيزة.. غدًا

"دور الثقافة في تنمية الوعي لدى الشباب" بفرع سوهاج

صفحتنا ع الفيس بوك