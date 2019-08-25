موناكو يتعادل مع نيم أولمبيك 2-2 في الدوري الفرنسي

تعادل فريق موناكو مع ضيفه نيم أولمبيك بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب "لويس الثاني"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الفرنسي لكرة القدم.



سجل هدفي موناكو، إسلام سليماني في الدقيقة 39، ووسام بن يدر في الدقيقة 46، بينما أحرز ثنائية نيم أولمبيك، رومان فيليبوتو وكيفن دينكي في الدقيقتين 70 و82.

التعادل منح كل فريق أول نقطة بالدوري، ليحتلا المركزين الثامن عشر والتاسع عشر بجدول المسابقة.