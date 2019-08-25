توافد فرق بطولة العالم لأندية كرة اليد على السعودية غدا

تتوافد غدا الإثنين الفرق المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" إلى المنطقة الشرقية بالسعودية، المقررة في الفترة من 27 أغسطس الجاري و31 من الشهر نفسه.



وتقام مباريات البطولة على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، بمشاركة 10 فرق هي برشلونة (إسبانيا)، كيل (ألمانيا)، جامعة سيدني(أستراليا)، الزمالك (مصر)، نيويورك سيتي ( الولايات المتحدة)، تاوباتي (البرازيل)، فار دار (مقدونيا)، الوحدة ومضر (السعودية)، الدحيل (قطر).



ويصل غدًا الإثنين فريق نيويورك سيتي الأمريكي وفريق كيل الألماني وجامعة سيدني الأسترالي استعدادا للمشاركة في البطولة.



وسيصل فريق برشلونة الإسباني "حامل لقب النسخة الماضية" صباح يوم الثلاثاء برفقة الزمالك المصري، وفاردار المقدوني، وتاوباتي البرازيلي والدحيل القطري فيما يقيم فريق الوحدة السعودي معسكرا بالمنطقة الشرقية منذ 14 أغسطس الجاري.



وتعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها السعودية المسابقة، بعدما تقدمت بملف تنظيم البطولة لمدة 4 سنوات، بعد منافسة قوية مع 6 دول.



وانتهت كافة أعمال التطوير في صالة الألعاب المغطاة في ناديي الاتفاق والنهضة حيث سيحتضنان تدريبات الأندية الـ 10 المشاركة في البطولة قبل بدايتها بيوم واحد على الأقل حيث تم تجهيز الصالة بالكامل حسب اشتراطات الاتحاد الدولي، كما تم تطوير مرافقها وغرف ملابس اللاعبين.