إسلام عيسى يسجل الهدف الأول لبيراميدز في النجمة الكونغولي

وضع إسلام عيسى، صانع ألعاب بيراميدز، بصمته الأولى أن سجل هدف تقدم فريقه ضد مضيفه النجمة الكونغولي في إياب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.



وسجل عيسى هدف تقدم بيراميدز في الدقيقة 32 من عمر اللقاء المقام في الكونغو برازفيل مستغلًا تمريرة عرضية من جانب البوركيني إيريك تراوري.



وانضم إسلام عيسى إلى بيراميدز قادمًا من المصري البورسعيدي مطلع الموسم الحالي.



ولم يسجل عيسى في لقاء الذهاب ضد النجمة الكونغولي بالقاهرة الذي انتهى بفوز بيراميدز بنتيجة 4-1، كما أنه لم يشارك في مباراة الأهلي بدور الستة عشر ببطولة كأس مصر.



وقطع بيراميدز شوطًا كبيرًا نحو التأهل لدور الـ32 بالبطولة.