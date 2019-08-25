الأحد 25 أغسطس 2019 الموافق 24 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads

الصحة

من آخر سيجارة حتى 20 سنة.. ماذا يحدث للجسم بعد الإقلاع عن التدخين؟

الأحد 25/أغسطس/2019 - 05:44 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يعدّ التوقف عن التدخين مفيدًا جدا للجسم في أي وقت كان، إذ يبدأ الجسم بإظهار ردود الفعل تدريجيًا مع الوقت بمجرد التوقّف عن تلويثه بالسموم التي تحتويها السجائر، حيث تحدث بعض الأمور في الجسم منها:

بعد عشرين دقيقة: يبدأ ضغط الدم ونبض القلب بالعودة الى المستوى الطبيعيّ، وترجع اليدان والقدمان إلى درجة حرارتهما المعتادة.

بعد ثماني ساعات: تنخفض نسبة النيكوتين وأول أكسيد الكربون في الدم إلى النصف، ممّا يخفض نسبة خطر أول أكسيد الكربون الذي يسحب الأكسجين من الدم؛ ويؤدي إلى حدوث مشاكل في العضلات والعقل بسبب نقص الأكسجين.

بعد اثنتي عشرة ساعة: يعود أول اكسيد الكربون إلى مستواه الطبيعي، لذلك لا يحتاج القلب جهدًا في توصيل كمية الأكسجين الكافية إلى الجسم.

بعد أربع وعشرين ساعة: تقل احتمالية الإصابة بالنوبة القلبية مرتين بالمقارنة مع المدخّن لعلبة واحدة من السجائر يوميًا.

بعد ثمانٍ وأربعين ساعة: تظهر أصعب أعراض الانسحاب، وقد تشعر بالقلق أو الدّوار، أو الجوع، أو التعب، وقد تصاب بالصداع أو تشعر بالملل أو الاكتئاب، لكن هذا أمر طبيعي، وستصبح حاسة التذوق وشمّ الروائح أكثر حدّة، وتطلق الرئتان المخاط والقاذفات المتبقيّة من السجائر.

بعد ثلاثة أيام: بحلول نهاية اليوم الثالث، يمكنك التنفس بسهولة والحصول على المزيد من الطاقة، وتبدأ الرئتان بالتعافي وتستمر في التحسّن.

الفترة بين أسبوعين وثلاثة شهور: خلال هذا الوقت تكون الرئتان أقوى وأنظف، ويتحسّن تدفّق الدم في الجسم، ويمكن ممارسة التمارين الرياضة. وتبقى احتمالية الإصابة بنوبة قلبية منخفضة.

الفترة بين ثلاثة وتسعة شهور: سعال مفيد، مع القدرة على أخذ أنفاس أعمق وأنظف.

بعد عام: يستمر خطر الإصابة بأمراض القلب بالانخفاض.

بعد خمس سنوات: تحتوي السجائر على العديد من السموم التي تسبب تضيق الشرايين والأوعية الدموية، وبعد خمس سنوات من الإقلاع عن التدخين تعود الأوعية الدموية للبدء في الاتساع مرة أخرى، وفقًا لموقع موضوع.

ويعني هذا الاتساع أنّ الدم أقل احتمالًا للتجلط، ما يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

بعد عشر سنوات: تقلّ  فرصة الإصابة بسرطان الرئة بشكل كبير مقارنة بالمدخّن، كما تنخفض احتمالية الإصابة بسرطان الفم، أو الحلق، أو البنكرياس.

بعد خمس عشرة سنة: تنخفض احتمالية الإصابة بأمراض القلب وسرطان البنكرياس إلى نفس مستوى غير المدخن.

بعد عشرين سنة: ينخفض خطر الوفاة الحاصلة لأسباب مرتبطة بالتدخين، بما في ذلك أمراض الرئة والسرطان، إلى مستوى الشخص الذي لم يدخن أبدًا في حياته، كما ينخفض خطر الإصابة بسرطان البنكرياس بالقدر نفسه.

كيف يؤثر التدخين على أعضاء الجسم المختلفة الدماغ:

التدخين مسئول عما لا يقلّ  عن 30% من السكتات الدماغية لمن هم أقلّ  من 65 سنة، وذلك بسبب مشاكل في تدفّق الدم أو هروبه إلى أنسجة المخ.

الرئتان.. سرطان الرئة هو المرض الأكثر انتشارًا بسبب التدخين؛ إذ تحتوي السجائر على مواد كيميائية تعيق تصفية الجسم للهواء وتصفية الرئتين.

القلب والدم.. يسبب التدخين زيادة مؤقّتة في ضربات القلب وضغط الدم، ويقلّل قدرة الدم على حمل الأكسجين ويجعل جدران الأوعية الدموية لزجة، ما يسبّب تراكم رواسب دهنية خطيرة.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

وصلة ردح من سما المصري لـ "ريهام سعيد": "نسيتي ريحة عرقك" (فيديو)

منذ 36 دقيقة

دوراتي: لم أطلب مليوني يورو من الأهلي.. وهذه تفاصيل مكالمة مدير التسويق

منذ يوم

رسميًا.. "الأعلى للإعلام" يستدعي ريهام سعيد وتامر أمين

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعلن مدربه الأجنبى خلال ساعات

ads

الصور

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

image description

نجل شقيق شيخ الأزهر ينقذ حياة شاب قبطي حاول الانتحار في الأقصر

الأكثر قراءة

ارتفاع جنونى فى أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية

دوراتي: لم أطلب مليوني يورو من الأهلي.. وهذه تفاصيل مكالمة مدير التسويق

غدًا.. التحقيق مع رئيس قناة النهار بسبب تامر أمين

وصلة ردح من سما المصري لـ "ريهام سعيد": "نسيتي ريحة عرقك" (فيديو)

أيام زمان

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

أمينة رزق.. "عذراء الفن" تزوجت لمدة 11 يومًا ويوسف وهبي وراء رفضها الارتباط

لماذ كان يعشق عبد الوارث عسر الفنان يحيى شاهين؟

الصحة

باحثون: «أوميجا 3» لا تفيد مع السكري

من آخر سيجارة حتى 20 سنة.. ماذا يحدث للجسم بعد الإقلاع عن التدخين؟

تطوير جهاز جديد لإصلاح صمامات القلب التالفة

دراسة: حبوب زيت السمك لن تحميك من مرض السكر

الرئيس نيوز

نافيا القبض عليها.. مصدر أمني: منال الطيبي عليها حكم غيابي بسبب ضربها لخادمتها

نصر الله: سقوط طائرتيّن إسرائيليتيّن في بيروت "خطير جدا"

"النكتة السياسية" على هامش العداء التاريخي بين الهند وباكستان

فى أول عطاء بعد خفض الفائدة .. تراجع العائد على أذون الخزانة 1%

منوعات

ما علاقة لحم البقر والصويا بحرائق الأمازون؟

عنكبوت سام يسكن في أذن سيدة أمريكية

نائب رئيس كوليسما يقدم بيانات مضللة للحصول على راتب تقاعدي

ابتكار لقاح مضاد لتسوس الأسنان

كشكول

ثانوية عامة/دور ثان.. "سويلم": لم نتلق شكاوى من امتحانى اليوم

ختام دورة تدريب معلمى أسيوط الأزهرية على القاء المراجعات الخارجية

الأزهر يوافق على انضمام طلابه للاتحاد المصرى للرياضة المدرسية

تكريم ٣٣طالب بطب سوهاج لاجتيازهم ورشة عمل الإسعافات الأولية

إسلام سياسي

إعلامي إخواني يحرض سجناء الجماعة على تجاهل قادة التنظيم

"عاصم عبدالماجد" يطالب قادة الإخوان بالاستقالة وإطلاق مبادرة

زوبع يدعو إخوانه الإرهابيين للتخلص من ضباط سجن برج العرب

متحدث الإرهابية السابق جمال نصار يعترف: أموال الجماعة تصُب في مصلحة قادتها


زيت وسكر

8 خطوات لاستخراج بطاقة تموينية جديدة

طبيب يُحذر من ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة في هذه الحالة

وزير الإسكان: طرح وحدات “سكن مصر” في 5 مدن جديدة

غدًا.. “القوى العاملة” تسلم 20 عقد عمل لذوي الاحتياجات بالإسماعيلية

مقالات الرأي
ماجد حبته
قمة مجموعة السبع
د. منى حلمى
الديانات الموروثة ليست سببًا للشعور بالتفوق والأفضلية
ماجد حبته
خواجات تونس وإخوانها
بسنت حسن
الإفراج عن العقل
المزيد
ads

الثقافة

أعلام وأقلام أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أمسيات شعرية واكتشاف المواهب بثقافة الدقهلية

مكتبة البحر الأعظم منارة ثقافية جديدة بالجيزة.. غدًا

"دور الثقافة في تنمية الوعي لدى الشباب" بفرع سوهاج

صفحتنا ع الفيس بوك