جوميز يحتفل بعامه الأول مع الهلال السعودي

احتفل الفرنسي بافيتيمبي جوميز بمرور عام على احترافه بنادي الهلال السعودي، مقدما الشكر لزملائه بالفريق والجماهير على دعمهم له.



وكتب جوميز في تدوينة باللغة العربية عبر حسابه الخاص على "تويتر" ذيلها بتوقيع أسدكم المخلص: "لقد مر عام منذ أن انضممت إلى النادي.. لقد اكتشفت بلدًا رائعًا".



وأضاف: "أود أن أتوجه بخالص الشكر إلى زملائي في الفريق والقادة والمؤيدين وجميع الأشخاص الذين كنت معهم، وأشكركم على دعمكم الثابت، وحبك غير المشروط، وأتطلع بشوق للعام المقبل.. أسدكم المخلص".



وتعاقد الهلال مع جوميز قادمًا من جالطة سراي التركي في الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد يمتد لموسمين.