برشلونة يحدد موعد وصوله إلى السعودية تحضيرا لسوبر اليد

يبدأ اعتبارا من يوم غد الإثنين، توافد الفرق المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" إلى المنطقة الشرقية بالسعودية، المقررة في الفترة من 27 أغسطس الجاري و31 من الشهر نفسه.



وتقام مباريات البطولة على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام، بمشاركة 10 فرق هي برشلونة (إسبانيا)، كيل (ألمانيا)، جامعة سيدني(أستراليا)، الزمالك (مصر)، نيويورك سيتي ( الولايات المتحدة)، تاوباتي (البرازيل)، فار دار (مقدونيا)، الوحدة ومضر (السعودية)، الدحيل (قطر).



وتصل غدًا فرق نيويورك سيتي الأمريكي وكيل الألماني وجامعة سيدني الأسترالي استعدادا للمشاركة في البطولة.



وسيصل فريق برشلونة الإسباني "حامل لقب النسخة الماضية" صباح يوم الثلاثاء برفقة الزمالك المصري، وفاردار المقدوني، وتاوباتي البرازيلي والدحيل القطري فيما يقيم فريق الوحدة السعودي معسكرا بالمنطقة الشرقية منذ 14 أغسطس الجاري.



وتعد هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها السعودية المسابقة، بعدما تقدمت بملف تنظيم البطولة لمدة 4 سنوات، بعد منافسة قوية مع 6 دول.